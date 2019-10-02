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РИА Новости

В Новосибирске потушили пожар на складе, где погибли три человека

10:05 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Пожар на складе в Новокузнецке, где три человека погибли и один пострадал, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что загорелось производственное помещение на улице Кольцевой, 15 в Новокузнецке, три человека погибли, один пострадал, получив рваные раны.
"Пожар, по оперативным данным, в пристройке складского помещения. Он уже ликвидирован, на месте работают 4 отделения пожарной охраны. По предварительным данным, площадь пожара –10 метров квадратных", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехала следственная группа СУ СК по региону.
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28 августа, 13:17РИА Новости
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