В Новосибирске потушили пожар на складе, где погибли три человека

КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Пожар на складе в Новокузнецке, где три человека погибли и один пострадал, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что загорелось производственное помещение на улице Кольцевой, 15 в Новокузнецке, три человека погибли, один пострадал, получив рваные раны.
"Пожар, по оперативным данным, в пристройке складского помещения. Он уже ликвидирован, на месте работают 4 отделения пожарной охраны. По предварительным данным, площадь пожара –10 метров квадратных", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехала следственная группа СУ СК по региону.