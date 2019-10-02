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РИА Новости

В Новокузнецке три человека погибли при пожаре на складе

09:27 02.10.2019 (обновлено: 09:47 02.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на складе кровельных изделий в Новокузнецке, один пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что на пожаре погибли три человека.
"Пожар в производственном помещении на улице Кольцевой, 15. ООО "ОРИОН НК", три погибших, один пострадавший, у него рваные раны", – сообщил Дужик.
На место происшествия выехала следственная группа СУ СК по региону.
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Комментарием пресс-службы ГУ МЧС региона РИА Новости пока не обладает.
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