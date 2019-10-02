В Новокузнецке три человека погибли при пожаре на складе

КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на складе кровельных изделий в Новокузнецке, один пострадал, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что на пожаре погибли три человека.
"Пожар в производственном помещении на улице Кольцевой, 15. ООО "ОРИОН НК", три погибших, один пострадавший, у него рваные раны", – сообщил Дужик.
На место происшествия выехала следственная группа СУ СК по региону.
Комментарием пресс-службы ГУ МЧС региона РИА Новости пока не обладает.