Путин оценил новые возможности российского ТЭК

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствия участникам форума "Российская энергетическая неделя" и отметил, что российский ТЭК сегодня открывает новые возможности для развития традиционных и альтернативных источников энергии, соответствующая телеграмма опубликована на Президент РФ Владимир Путин направил приветствия участникам форума "Российская энергетическая неделя" и отметил, что российский ТЭК сегодня открывает новые возможности для развития традиционных и альтернативных источников энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 2-5 октября.

Глава государства отметил, что за минувшие годы форум укрепил свой авторитет, занял достойное место в международной энергетической повестке. На его площадках проводятся экспертные дискуссии, особое внимание уделяется проблемам охраны окружающей среды, внедрению энергосберегающих технологий.

"Сегодня отечественный ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций, реализации крупных, востребованных совместных проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, совершенствование инфраструктуры отрасли", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Россия, являясь одним из признанных лидеров в энергетической сфере, выступает последовательным сторонником делового, созидательного партнёрства для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения глобальной энергетической безопасности.