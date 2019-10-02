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РИА Новости

Путин оценил новые возможности российского ТЭК

09:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствия участникам форума "Российская энергетическая неделя" и отметил, что российский ТЭК сегодня открывает новые возможности для развития традиционных и альтернативных источников энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 2-5 октября.
Глава государства отметил, что за минувшие годы форум укрепил свой авторитет, занял достойное место в международной энергетической повестке. На его площадках проводятся экспертные дискуссии, особое внимание уделяется проблемам охраны окружающей среды, внедрению энергосберегающих технологий.
"Сегодня отечественный ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций, реализации крупных, востребованных совместных проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, совершенствование инфраструктуры отрасли", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Россия, являясь одним из признанных лидеров в энергетической сфере, выступает последовательным сторонником делового, созидательного партнёрства для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения глобальной энергетической безопасности.
Президент РФ Владимир Путин
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"Убеждён, что в ходе форума его участники и гости смогут познакомиться с перспективами российского топливно-энергетического комплекса, наметить новые направления для взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Путин.
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Российская энергетическая неделяВладимир ПутинРоссияЭкономика
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