Парламенты России и Узбекистана договорились об обмене опытом

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации и Оли Мажилис (верхняя палата парламента) Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере законодательной и правоприменительной практик, соответствующий меморандум был подписан в среду в Ташкенте.

В документе отмечается, что парламенты будут совместно проводить конференции, семинары и круглые столы по вопросам законотворческой деятельности, в том числе по вопросам, связанным с эффективностью принятых законов и оценкой рассматриваемых парламентами законопроектов.

Планируется организация стажировок сотрудников аппаратов парламентов для обмена опытом и обучения навыкам информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности, а также обмен актуальными информационными, аналитическими и экспертными материалами по запросам.