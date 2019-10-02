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РИА Новости

Парламенты России и Узбекистана договорились об обмене опытом

09:22 02.10.2019
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© Фото : Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанЗаседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана
© Фото : Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации и Оли Мажилис (верхняя палата парламента) Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере законодательной и правоприменительной практик, соответствующий меморандум был подписан в среду в Ташкенте.
В документе отмечается, что парламенты будут совместно проводить конференции, семинары и круглые столы по вопросам законотворческой деятельности, в том числе по вопросам, связанным с эффективностью принятых законов и оценкой рассматриваемых парламентами законопроектов.
Планируется организация стажировок сотрудников аппаратов парламентов для обмена опытом и обучения навыкам информационно-аналитического обеспечения парламентской деятельности, а также обмен актуальными информационными, аналитическими и экспертными материалами по запросам.
Меморандум закончен на пять лет с возможностью его автоматического продления.
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