В Петербурге один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате столкновения рейсового автобуса №403 с легковушкой пострадали девять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП произошло возгорание легковой машины, в которой погиб водитель. Обстоятельства происшествия выясняются.
19 сентября, 09:39РИА НовостиВ Петербурге загорелась машина после столкновения с автобусом