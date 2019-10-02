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РИА Новости

В Петербурге один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой

09:16 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате столкновения рейсового автобуса №403 с легковушкой пострадали девять человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП произошло возгорание легковой машины, в которой погиб водитель. Обстоятельства происшествия выясняются.
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