Убитая во Владивостоке женщина-кондуктор проработала меньше года, пишут СМИ

У погибшей остались взрослый сын и внучка, которой один месяц.

"Учитывая, что кондуктор погибла на рабочем месте, юристы предприятия сейчас решают вопрос с выплатой страховки", — заявила она.

Ранее СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный мужчина несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора трамвая – женщину 1965 года рождения. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что преступник напал на жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая.