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РИА Новости

Убитая во Владивостоке женщина-кондуктор проработала меньше года, пишут СМИ

08:43 02.10.2019 (обновлено: 10:26 02.10.2019)
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© Фото : ОАО "Электрический транспорт"Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
© Фото : ОАО "Электрический транспорт"
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Убитая во Владивостоке женщина-кондуктор начала работать в ОАО "Электрический транспорт" только в феврале этого года, рассказала местному изданию ИА PrimaMedia заместитель начальника управления работе со СМИ городской администрации Виктория Лебединец.
У погибшей остались взрослый сын и внучка, которой один месяц.
Лебединец уточнила, что семье женщины окажут всю необходимую помощь.
"Учитывая, что кондуктор погибла на рабочем месте, юристы предприятия сейчас решают вопрос с выплатой страховки", — заявила она.
Ранее СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный мужчина несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора трамвая – женщину 1965 года рождения. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что преступник напал на жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая.
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8663316925
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Следственный комитет РФВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
А,что бы было если бы оружие продавали,как в США.
2 октября, 09:09
Жан Чери
27007027
"..без видимых причин.." ну и металлический прут случайно в руках....
2 октября, 09:12
Лев Постников
3004920
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