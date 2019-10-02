Посол России встретился с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы двустороннего взаимодействия стран, сообщило российское посольство в Северной Корее.

"Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и перспективах ее дальнейшего развития, а также о вопросах российско-корейского взаимодействия в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе в свете договоренностей, достигнутых в ходе Владивостокского саммита лидеров двух стран", - говорится в сообщении российской дипмиссии.