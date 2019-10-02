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РИА Новости

Посол России встретился с главой департамента Северной Америки МИД КНДР

08:41 02.10.2019 (обновлено: 08:42 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также вопросы двустороннего взаимодействия стран, сообщило российское посольство в Северной Корее.
Как сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook, во встрече также принял участие директор российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков
"Состоялась беседа, в ходе которой стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и перспективах ее дальнейшего развития, а также о вопросах российско-корейского взаимодействия в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе в свете договоренностей, достигнутых в ходе Владивостокского саммита лидеров двух стран", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
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Александр МацегораКНДРРоссияВ мире
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