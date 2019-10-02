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РИА Новости

В Колумбии осужденная экс-сенатор сбежала через окно на приеме у врача

08:32 02.10.2019
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
БОГОТА, 2 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Колумбии Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам тюремного заключения за подкуп голосов и незаконное ношение оружия, во вторник сбежала из-под стражи во время визита к стоматологу в северной части Боготы.
"Inpec (Национальный институт исправительных и уголовно-исполнительных учреждений) сообщает о побеге Аиды Мерлано во время посещения стоматолога в медицинском центре в северной части Боготы. В настоящее время ведется расследование", - говорится в сообщении учреждения в Twitter.
Мерлано отбывала наказание в женской тюрьме "Эль-Буэн-Пастор", откуда ее вывезли на прием к стоматологу в клинику "Ла-Сабана". Попав в кабинет, экс-сенатор вылезла через окно, спустилась по стене с помощью веревки и села на мотоцикл, которым управлял неизвестный в одежде доставщика продуктов, сообщает местная радиостанция Blu Radio.
Власти в настоящее время проводят расследование в отношении стоматолога, из кабинета которого сбежала Мерлано, поскольку он также поспешно покинул клинику.
Местная газета Tiempo со ссылкой на источник из Inpec сообщает, что Мерлано сопровождали один охранник и водитель. Власти также предложили 10 миллионов песо в качестве вознаграждения за помощь в поимке бежавшей заключенной.
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В марте 2018 года, когда в Колумбии проводились выборы в законодательные органы, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в штаб-квартире Мерлано, где они получили доказательства существования сети по скупке голосов. В ходе судебного разбирательства агенты обнаружили 268 миллионов песо наличными (около 76 570 долларов США) и документы, свидетельствующие о том, что кампания Мерлано превысила допустимый лимит расходов, а также записи о приобретенных голосах. Мерлано потеряла свое место в Сенате и была заключена в тюрьму, где, согласно неподтвержденным сообщениям, попыталась совершить самоубийство.
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