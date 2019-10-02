В Колумбии осужденная экс-сенатор сбежала через окно на приеме у врача

БОГОТА, 2 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Колумбии Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам тюремного заключения за подкуп голосов и незаконное ношение оружия, во вторник сбежала из-под стражи во время визита к стоматологу в северной части Боготы.

Верховный суд приговорил экс-сенатора к 15 годам тюремного заключения за преступления по предварительному сговору при отягчающих обстоятельствах, коррупцию, связанную с проведением выборов, а также за незаконное владение оружием.

В марте 2018 года, когда в Колумбии проводились выборы в законодательные органы, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в штаб-квартире Мерлано, где они получили доказательства существования сети по скупке голосов. В ходе судебного разбирательства агенты обнаружили 268 миллионов песо наличными (около 76 570 долларов США) и документы, свидетельствующие о том, что кампания Мерлано превысила допустимый лимит расходов, а также записи о приобретенных голосах. Мерлано потеряла свое место в Сенате и была заключена в тюрьму, где, согласно неподтвержденным сообщениям, попыталась совершить самоубийство.