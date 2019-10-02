Ученый рассказал, почему Петербург не затопит из-за глобального потепления

МОСКВА. 2 окт - РИА Новости. Уровень океана к концу 2100 году может повыситься на метр, но Санкт-Петербург находится в относительной безопасности, потому что суша под ним поднимается, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Алексей Екайкин.

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате". Авторы доклада предполагают, что к 2100 году уровень океана при самом худшем сценарии развития событий может вырасти до 1 метра. Такие драматические изменения будут вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу и, как следствие, быстрому росту глобальной температуры.

"Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли - не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример - это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это ещё и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается", - сказал Екайкин.

Он также привел в пример тонущую Джакарту, где суша опускается, потому что люди качают грунтовые воды, чтобы пить, то есть речь идет о неправильном использовании ресурсов.

"Поэтому Петербург находится в относительной безопасности по сравнению с городами Европы и Джакартой", - уточнил ученый.