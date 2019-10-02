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РИА Новости

Минобороны Японии предполагает, что ракета КНДР могла разделиться в полете

06:50 02.10.2019 (обновлено: 07:05 02.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Таро Коно предположил, что Северная Корея могла запустить в среду не две ракеты, а одну, которая затем разделилась.
Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Северная Корея утром 2 октября провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. В Токио также заявили, что пуски зафиксированы в 07.17 и 07.27 (1.17 и 1.27 мск), а одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.
"Есть вероятность, что был один пуск (ракеты), которая затем разделилась", - приводит слова министра телеканал NHK.
По оценке японских военных, ракета была выпущена по навесной траектории на высоту 900 километров.
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Такого же мнения придерживается и генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Сегодня в 7.10 (1.10 мск) Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в 7.27 (1.27 мск) в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота – 900 километров. На предыдущей пресс-конференции я сообщил, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, сейчас мы считаем, что есть вероятность, что был проведен пуск одной ракеты, которая затем разделилась", - сказал Суга.
При этом он отметил, что вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или плановым, является предметом дальнейшего анализа.
Южнокорейские военные предполагают, что пуск был один. В Сеуле заявили, что Пхеньян мог запустить баллистическую ракету подводных лодок. Южная Корея также выразил серьезную озабоченность ракетным испытанием накануне возобновления американо-северокорейских переговоров, которые планируются на 5 октября.
Ранее сообщалось, что утром в среду КНДР провела два пуска ракет. Первая ракета или первый фрагмент упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Второе падение ракеты или ее фрагмента было зафиксировано на расстоянии 350 километров от японской префектуры Симанэ в исключительной экономической зоне Японии. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был. Япония заявила Северной Корее протест.
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Таро КоноСиндзо АбэСовет Безопасности ООНКНДРООНЯпонияВ мире
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