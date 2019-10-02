Минобороны Японии предполагает, что ракета КНДР могла разделиться в полете

ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Таро Коно предположил, что Северная Корея могла запустить в среду не две ракеты, а одну, которая затем разделилась.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Северная Корея утром 2 октября провела два пуска баллистических ракет. Он назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Токио выразил Пхеньяну протест. В Токио также заявили, что пуски зафиксированы в 07.17 и 07.27 (1.17 и 1.27 мск), а одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.

"Есть вероятность, что был один пуск (ракеты), которая затем разделилась", - приводит слова министра телеканал NHK.

По оценке японских военных, ракета была выпущена по навесной траектории на высоту 900 километров.

Такого же мнения придерживается и генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Сегодня в 7.10 (1.10 мск) Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Ракета упала в 7.27 (1.27 мск) в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 450 километров, высота – 900 километров. На предыдущей пресс-конференции я сообщил, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, сейчас мы считаем, что есть вероятность, что был проведен пуск одной ракеты, которая затем разделилась", - сказал Суга.

При этом он отметил, что вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или плановым, является предметом дальнейшего анализа.

Южнокорейские военные предполагают, что пуск был один. В Сеуле заявили, что Пхеньян мог запустить баллистическую ракету подводных лодок. Южная Корея также выразил серьезную озабоченность ракетным испытанием накануне возобновления американо-северокорейских переговоров, которые планируются на 5 октября.