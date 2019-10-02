Назначенная конгрессом Перу врио главы государства Араос ушла в отставку

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-президент Перу Мерседес Араос, которую конгресс привел к присяге после объявления действующего президента Мартина Вискарры недееспособным, заявила, что уходит в отставку, и призвала провести всеобщие выборы в ближайшее время.

"Этим заявлением я сообщаю о своем решении покинуть пост второго вице-президента республики... Основная причина моей отставки заключается в том, что конституционный порядок в Перу был нарушен", - говорится в заявлении Араос, опубликованном в ее аккаунте в Twitter

"Надеюсь, что моя отставка приведет к проведению всеобщих выборов в кратчайшие сроки во благо страны", - добавила Араос.

Согласно заявлению вице-президента, ее отставка означает, что она также отказывается от доверенного ей поста исполняющего обязанности президента.

"Я считаю, что сейчас нет минимальных условий для того, чтобы исполнять обязанности, возложенные на меня конгрессом республики", - написала Араос.

"На протяжении всей моей жизни и общественной карьеры я всегда отдавала предпочтение защите свои принципов и законов, а не личным интересам или своей популярности как политика", - говорится в заявлении.