Назначенная конгрессом Перу врио главы государства Араос ушла в отставку

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-президент Перу Мерседес Араос, которую конгресс привел к присяге после объявления действующего президента Мартина Вискарры недееспособным, заявила, что уходит в отставку, и призвала провести всеобщие выборы в ближайшее время.
"Этим заявлением я сообщаю о своем решении покинуть пост второго вице-президента республики... Основная причина моей отставки заключается в том, что конституционный порядок в Перу был нарушен", - говорится в заявлении Араос, опубликованном в ее аккаунте в Twitter.
"Надеюсь, что моя отставка приведет к проведению всеобщих выборов в кратчайшие сроки во благо страны", - добавила Араос.
Согласно заявлению вице-президента, ее отставка означает, что она также отказывается от доверенного ей поста исполняющего обязанности президента.
"Я считаю, что сейчас нет минимальных условий для того, чтобы исполнять обязанности, возложенные на меня конгрессом республики", - написала Араос.
"На протяжении всей моей жизни и общественной карьеры я всегда отдавала предпочтение защите свои принципов и законов, а не личным интересам или своей популярности как политика", - говорится в заявлении.
В понедельник президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда и проголосовали за нового члена коллегии судей.