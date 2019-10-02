Трутнев раскритиковал работы по защите Комсомольска-на-Амуре от наводнения

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что план по защите Комсомольска-на-Амуре от паводка не выполнен.

В среду в Комсомольске проходит совещание по ликвидации последствий наводнения.

"С 2013 года (когда в городе произошло крупное наводнение) прошло уже шесть лет. Президент РФ Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре, чтобы больше мы не сталкивались с рисками для людей, не выплачивали последствия чрезвычайной ситуации, не возмещали ущерб. На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 миллиардов рублей. Работы не выполнены", - сказал Трутнев на совещании.

По словам вице-премьера, виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Поставленные задачи должны быть выполнены. За не вовремя выполненные работы, за излишне потраченные бюджетные средства, которые не привели к необходимому результату, не защитили людей, надо, чтобы кто-то ответил", - заявил полпред.

Трутнев добавил, что необходимо оценить эффективность уже построенных сооружений для защиты от паводка.

"Отдельно надо обязательно посмотреть ситуацию, когда уже построенные водозащитные сооружения или размывались в ходе паводка, или оказались ниже установленных уровней. Мы сейчас на набережную съездим, тоже посмотрим, что там происходит, потому что кто-то же это считал, кто-то рассчитывал, что надо сделать именно так. Почему? Или это неграмотные люди, или я не знаю, что там происходило. Надо разобраться", - сказал Трутнев.