В Мексике экс-губернатор дал показания по делу об убийстве 43 студентов

Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико. Архивное фото

Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико

© AP Photo / Rebecca Blackwell Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико

МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Бывший губернатор мексиканского штата Герреро Анхель Агирре Риверо дал показания в генеральной прокуратуре страны по делу об убийстве 43 студентов в 2014 году.

"Сегодня я явился, чтобы дать дополнительные показания особой следственной группе по делу Айотсинапы", - написал он в Twitter по окончании допроса.

На выходе из здания генеральной прокуратуры Агирре рассказал журналистам, что в ходе встречи, которая длилась более пяти часов, он ответил на "60-70" вопросов следственной группы о его предполагаемой связи с бывшим мэром города Игуала, где произошла трагедия, наркопреступностью региона и деталях событий 2014 года.

"Я был предельно прямым и ясным и опроверг предположения об отношениях, которые могут связывать меня с тогдашним мэром Игуала Хосе Луисом Абаркой и его супругой", - заявил Агирре, видеозапись общения с журналистами опубликовало издание Milenio.

Помимо экс-губернатора, показания по вновь открытому делу дал бывший прокурор Штата Иньяки Бланко.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.