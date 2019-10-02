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РИА Новости

В Мексике экс-губернатор дал показания по делу об убийстве 43 студентов

05:34 02.10.2019 (обновлено: 05:35 02.10.2019)
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© AP Photo / Rebecca BlackwellЧлены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико
Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Бывший губернатор мексиканского штата Герреро Анхель Агирре Риверо дал показания в генеральной прокуратуре страны по делу об убийстве 43 студентов в 2014 году.
"Сегодня я явился, чтобы дать дополнительные показания особой следственной группе по делу Айотсинапы", - написал он в Twitter по окончании допроса.
На выходе из здания генеральной прокуратуры Агирре рассказал журналистам, что в ходе встречи, которая длилась более пяти часов, он ответил на "60-70" вопросов следственной группы о его предполагаемой связи с бывшим мэром города Игуала, где произошла трагедия, наркопреступностью региона и деталях событий 2014 года.
"Я был предельно прямым и ясным и опроверг предположения об отношениях, которые могут связывать меня с тогдашним мэром Игуала Хосе Луисом Абаркой и его супругой", - заявил Агирре, видеозапись общения с журналистами опубликовало издание Milenio.
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Помимо экс-губернатора, показания по вновь открытому делу дал бывший прокурор Штата Иньяки Бланко.
Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.
В ходе долгого первого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений, ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, благодаря которым на свободе оказались многие причастные к событиям лица, включая главного подозреваемого в организации похищения и убийства.
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