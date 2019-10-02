Малахов попросил прощения на киргизском в "Прямом эфире"

"Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", — сказал телеведущий.