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РИА Новости

Малахов попросил прощения на киргизском в "Прямом эфире"

04:04 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов во вторник попросил прощения на киргизском языке за свои недавние высказывания о гибели сына миллиардера Александра Маругова в передаче "Прямой эфир" на канале "Россия".
Ранее он выразил сожаление, что его слова неправильно поняли в Киргизии. Малахов в выпуске программы от 24 сентября предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера. Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. В частности, беспокойство из-за высказываний Малахова выразил МИД республики.
"Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!", — сказал телеведущий.
Авария, в которой погиб 25-летний сын миллиардера Александр Маругов, произошла в Москве в июле. Маругов врезался на мотоцикле в автомобиль такси, которым управлял гражданин Киргизии Акбаров. По предварительным данным, последний является виновником ДТП.
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