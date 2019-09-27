Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно поняли в Киргизии.

Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера. Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Кроме того, в МИД Киргизии вызвали советника-посланника посольства России. Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов также выразил надежду на то, что руководство телеканала "Россия 1" примет меры по отношению к Малахову.

Малахов, комментируя скандал, отметил, что даже не представлял себе, что его личное мнение как ведущего может вызвать столько негодования у народа демократической Киргизии. Он добавил, что за пару дней получил более 20 тысяч откликов на программу о странной смерти сына олигарха Владимира Маругова.

Starhit.ru , главным редактором которого является. "Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын", — написал Малахов на сайте, главным редактором которого является.

Журналист также добавил, что у правонарушений, преступников и жертв нет национальности и гражданства — перед законом все равны. Он отметил, что хорошо знает киргизов, не раз с ними встречался и знаком с этим народом не только по произведениям писателя Чингиза Айтматова и иллюстрациям в учебниках кисти Семена Чуйкова.

Малахов выразил мнение, что успешно выполнил часть своей журналистской работы, так как впервые Татьяна Маругова, мать Александра, услышала слова сожаления и раскаяния от представителя виновника ДТП. Телеведущий добавил, что ему жаль, что его слова неправильно поняли некоторые киргизы.

"Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", — отметил Малахов.