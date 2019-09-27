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РИА Новости

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

13:42 27.09.2019 (обновлено: 15:49 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Малахов. Архивное фото
Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно поняли в Киргизии.
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера. Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Кроме того, в МИД Киргизии вызвали советника-посланника посольства России. Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов также выразил надежду на то, что руководство телеканала "Россия 1" примет меры по отношению к Малахову.
Малахов, комментируя скандал, отметил, что даже не представлял себе, что его личное мнение как ведущего может вызвать столько негодования у народа демократической Киргизии. Он добавил, что за пару дней получил более 20 тысяч откликов на программу о странной смерти сына олигарха Владимира Маругова.
"Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын", — написал Малахов на сайте Starhit.ru, главным редактором которого является.
Журналист также добавил, что у правонарушений, преступников и жертв нет национальности и гражданства — перед законом все равны. Он отметил, что хорошо знает киргизов, не раз с ними встречался и знаком с этим народом не только по произведениям писателя Чингиза Айтматова и иллюстрациям в учебниках кисти Семена Чуйкова.
Малахов выразил мнение, что успешно выполнил часть своей журналистской работы, так как впервые Татьяна Маругова, мать Александра, услышала слова сожаления и раскаяния от представителя виновника ДТП. Телеведущий добавил, что ему жаль, что его слова неправильно поняли некоторые киргизы.
"Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", — отметил Малахов.
Авария, в которой погиб 25-летний сын миллиардера Александр Маругов, произошла в Москве 8 июля. Двигающийся с огромной скоростью на спортивном мотоцикле Маругов врезался в автомобиль такси, которым управлял гражданин Киргизии Акбаров. По предварительным данным, именно гражданин Киргизии является виновником ДТП.
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13 сентября, 15:50РИА Новости
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Андрей МалаховРоссияКиргизияВ мире
Популярные комментарии
Удивительна роль Малахова на телевидении. Это же полная бездарность. Можно сколько угодно осуждать Киселева, Соловьева и т.д. - но эти люди хоть умеют профессионально вести свои программы. А Малахов - полный ноль. Как выясняется, еще и глупый...
27 сентября, 11:28
ss.hichnik
174833131
Малахов такой Малахов. Я так понимаю ему не вменят ту нас статью о разжигании на межнациональной почве?
27 сентября, 11:08
MrFiller
697221391
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