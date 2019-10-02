Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увидел в процедуре импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса, попытку посягнуть на американские ценности.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия. — Прим. ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!" — написал американский лидер в твиттере

Импичмент Трампу

Демократы в палате представителей конгресса, где у них большинство голосов, начали процедуру импичмента Трампа. Они обвиняют главу Белого дома в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который и будет принимать окончательное решение о судьбе главы государства. В сенате большинство у однопартийцев Трампа — республиканцев.

Телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу двух первых лиц тревожной и направил жалобу руководству.

После этого расшифровку телефонного разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Между тем уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани.

Джо и Хантер Байдены