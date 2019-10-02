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РИА Новости

Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом

03:38 02.10.2019 (обновлено: 10:39 02.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп увидел в процедуре импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса, попытку посягнуть на американские ценности.
"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия. — Прим. ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!" — написал американский лидер в твиттере.

Импичмент Трампу

Демократы в палате представителей конгресса, где у них большинство голосов, начали процедуру импичмента Трампа. Они обвиняют главу Белого дома в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В случае утверждения обвинений в палате представителей их передадут в сенат, который и будет принимать окончательное решение о судьбе главы государства. В сенате большинство у однопартийцев Трампа — республиканцев.
Президент США Дональд Трамп
30 сентября, 16:40РИА Новости
Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа
Телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу двух первых лиц тревожной и направил жалобу руководству.
После этого расшифровку телефонного разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 21:58Радио Sputnik
"Что сказали, то и понес". Эксперт оценил слова Трампа о секретном оружии
Между тем уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани.

Джо и Хантер Байдены

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, занимавший должность вице-президента, потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Надо Медведева отправить на полянку перед белым домом с корзиной печенья!))
2 октября, 05:45
Дмитрий
19392104
,, Бумеранг возвращается" , это закономерный итог демократии . Так в чем отличие демократии от лицемерия , только ли в ,,маске"? Цель демократии , это контролируемый хаос , ну а как итог , самоуничтожение !
2 октября, 04:18
Александр Несен
4903107
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