Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК состоится в среду

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК России состоится в среду, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.

Начало заседание запланировано на 15.00.

"В обсуждении примут участие ведущие политологи, независимые эксперты, представители общественных организаций и средств массовой информации. В режиме свободной дискуссии на мероприятии планируется обсудить наиболее актуальные и резонансные вопросы избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в анонсе на сайте ЦИК.

Отмечается, что на заседании представят предложения Центризбиркома по поправкам в избирательное законодательство.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова пригласила на заседание совета "журналистов, политологов, обозревателей, которые все это время активно в нас выпускали критические стрелы". Она пообещала, что прозвучат ответы на вопросы по прошедшей кампании.