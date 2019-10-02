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РИА Новости

Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК состоится в среду

00:08 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК России состоится в среду, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.
Начало заседание запланировано на 15.00.
"В обсуждении примут участие ведущие политологи, независимые эксперты, представители общественных организаций и средств массовой информации. В режиме свободной дискуссии на мероприятии планируется обсудить наиболее актуальные и резонансные вопросы избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в анонсе на сайте ЦИК.
Отмечается, что на заседании представят предложения Центризбиркома по поправкам в избирательное законодательство.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова пригласила на заседание совета "журналистов, политологов, обозревателей, которые все это время активно в нас выпускали критические стрелы". Она пообещала, что прозвучат ответы на вопросы по прошедшей кампании.
Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК ранее было перенесено с 14 августа на 27 августа, а накануне второй даты - отменено. ЦИК отмечал, что "большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы", чьи позиции комиссия хотела бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на предложение провести на площадке ЦИК открытую дискуссию.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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ЦИК не торопится с расширением эксперимента по электронному голосованию
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