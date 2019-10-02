Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК состоится в среду

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК России состоится в среду, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.
Начало заседание запланировано на 15.00.
"В обсуждении примут участие ведущие политологи, независимые эксперты, представители общественных организаций и средств массовой информации. В режиме свободной дискуссии на мероприятии планируется обсудить наиболее актуальные и резонансные вопросы избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в анонсе на сайте ЦИК.
Отмечается, что на заседании представят предложения Центризбиркома по поправкам в избирательное законодательство.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова пригласила на заседание совета "журналистов, политологов, обозревателей, которые все это время активно в нас выпускали критические стрелы". Она пообещала, что прозвучат ответы на вопросы по прошедшей кампании.
Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК ранее было перенесено с 14 августа на 27 августа, а накануне второй даты - отменено. ЦИК отмечал, что "большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы", чьи позиции комиссия хотела бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на предложение провести на площадке ЦИК открытую дискуссию.