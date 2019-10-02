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РИА Новости
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Константина Истомина

07:07 02.10.2019
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© Изображение предоставлено Третьяковской галерейКартина Константина Истомина "Вузовки" 1933 год
Картина Константина Истомина Вузовки 1933 год
© Изображение предоставлено Третьяковской галерей
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Третьяковской галерее открывается выставка работ художника Константина Николаевича Истомина (1887—1942), которая продлится до 19 января в Инженерном корпусе.
Художник учился в Мюнхене в художественной школе Ш. Холлоши, а затем в Московском университете на отделении истории искусств и прекрасно ориентировался в мировой живописи. Истомин много преподавал, был проводником европейской культурной традиции и сильно повлиял на формирование вкусов поколения своих студентов 20-30 гг. прошлого века.
Константин Николаевич разделил участь многих коллег, отвергнутых официальной доктриной и забытых зрителем. Память о нем сохранилась лишь благодаря ученикам и близкому кругу друзей, которые спасли от уничтожения его художественное наследие. Большая заслуга в том, что некоторые его работы дошли до наших дней, принадлежит его ученику Л.А. Казенину, который их сохранил и отреставрировал.
"Истомин в большей степени был художником для художников, это прекрасная живопись", - рассказывает куратор Татьяна Ермакова.
Ученики живописца организовали его первую персональную выставку в МОСХе (Московском союзе художников) в 1961 году. Она оказала влияние на поколение шестидесятников, затем там же была проведена выставка в 1978 году, и уже другое поколение, семидесятников, восприняло его искусство.
"Наша выставка – первый музейный проект, который собрал большое количество работ, возможных для экспонирования, кроме того, представлены и живопись, и графика", - рассказала куратор. — "Мы надеемся, что он привлечет внимание следующего поколения и профессионалов, и зрителей, потому что помимо нескольких работ в Третьяковской галерее, его почти нигде нельзя увидеть, хотя и Русский музей, и Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и Музей истории искусств в Нукусе имеют его картины в фондах".
© Изображение предоставлено Третьяковской галерейКонстантин Истомин "Лето"
Картина Константина Истомина Лето 1931 год
© Изображение предоставлено Третьяковской галерей
Константин Истомин "Лето"
Выставка открывается картинами Истомина начала 1920-х годов. В работах на крестьянскую тему видно влияние уроков европейских мастеров. В эти же годы он начинает писать обнаженную натуру. География его произведений охватывает Кавказ и Крым. Здесь он лечился в летние месяцы и проводил практику со студентами.
"Зритель, как правило, подпадает под обаяние искусства Истомина, которое состоит в том, его любовь к натуре и к природе соединяется с экспрессивной живописной тканью", поясняет куратор.
Центральная часть экспозиции посвящена работам, созданным в московской мастерской художника. В 1921 году Истомин получил комнату в доме на Мясницкой улице, где жили преподаватели Вхутемаса. Эта комната и вид из окна стали "главными героями" большинства произведений, написанных мастером в 1920–1930-е годы.
© Изображение предоставлено Третьяковской галерейКонстантин Истомин "Читающая женщина" 1931 год
Константин Истомин Читающая женщина 1931 год
© Изображение предоставлено Третьяковской галерей
Константин Истомин "Читающая женщина" 1931 год
Выставку сопровождает печатное издание "Константин Истомин. Цвет в окне". Помимо произведений живописи и графики в нее включены статьи о творчестве Истомина и хроника его жизни, письма мастера и воспоминания его учеников. Все эпистолярные и мемуарные материалы публикуются впервые.
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