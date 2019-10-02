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РИА Новости

Трамп предсказал гражданскую войну в США

08:00 02.10.2019 (обновлено: 08:03 02.10.2019)
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© AFP 2019 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Несколько месяцев назад, в июле, когда расследование спецпрокурора Мюллера о "сговоре Трампа и Кремля" только выходило на финишную прямую, а хозяин Белого дома искал деньги на проведение разнузданного праздника милитаризма в виде парада в честь Дня независимости, мы писали, что президент США, бряцающий оружием пред лицом Москвы и Пекина, готовится не к той войне. "Если почитать, что пишут его сторонники и противники в соцсетях, и прочувствовать тот уровень взаимной ненависти, который испытывают друг к другу столь непохожие половины американского народа, то невозможно отделаться от мысли, что следующая война для Соединенных Штатов будет не империалистической, а гражданской."
После начавшейся процедуры импичмента сам Дональд Трамп тоже заговорил о будущем кровопролитии на американских улицах. Цитируя выступление известного протестантского пастора, национальный лидер намекнул в твиттере, что в случае его отстранения от должности Америку ждет именно конфликт, "напоминающий гражданскую войну".
За упоминание этого термина, практически табуированного в официальном политическом дискурсе, Трампа немедленно подвергли жесткой критике как демократы, так и республиканцы, а профессор права Гарвардского университета Джон Коутс заявил, что уже сам твит является еще одним поводом для импичмента, ибо президент якобы угрожает развязать гражданскую войну из-за вполне законных действий конгресса и сената.
Проблема такой позиции в том, что Трамп, по сути, прав, и тот факт, что после его твита главным трендом американских соцсетей стал хештег "Гражданская Война 2.0", — лишнее тому доказательство.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
30 сентября, 16:40РИА Новости
Эксперты оценили возможность проведения процедуры импичмента Трампа
Судя по реакции сторонников президента на процитированное им выступление пастора Роберта Джеффреса, Трамп попал в точку и слова пастора действительно отражают взгляд трампистов (особенно религиозных) на ситуацию в Вашингтоне:
"Нэнси Пелоси (лидер демократического большинства в конгрессе. — Прим. ред.) и демократы не могут отложить в сторону спички импичмента. Они знают, что они не смогли победить (Трампа. — Прим. ред) в 2016-м с Хиллари Клинтон, и они все больше осознают, что они не могут выиграть у него в 2020 году и импичмент — их единственный инструмент для того, чтобы избавиться от Дональда Трампа, и демократам безразлично, если они сожгут дотла и разрушат страну в процессе. <...> Если у демократов получится снять президента с должности (но у них это не получится), то это приведет к разлому, напоминающему гражданскую войну, и от этого разлома наша страна никогда не вылечится", — именно такие слова, процитированные в личном твиттере Трампа, вернули в официальный политический дискурс Соединенных Штатов возможность того, что американское общество снова испытает на себе травматичный опыт силового внутриполитического конфликта.
Новости, которые сейчас приходят из Белого дома, наводят на мысль, что запущенная процедура импичмента Трампа "за звонок с давлением на Зеленского" на самом деле — отчаянная попытка сыграть на опережение, до того, как генеральный прокурор Уильям Барр и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани начнут предъявлять общественности компромат на ведущих политиков-демократов и других оппонентов Трампа, причем речь идет не только и не столько о семье экс-вице-президента Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 08:49Сказано в эфире
"Выпустили джинна из бутылки". Политолог о скандале в СШАГоссекретарь США присутствовал при послужившем поводом для скандала разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, утверждают СМИ. Свое мнение о развитии этой ситуации высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Сейчас мало кто помнит, но все материалы, из которых потом выросло дело о "российском заговоре Трампа", — результат работы сотрудников и подрядчиков штаба Хиллари Клинтон в тандеме с бывшими (или действующими) сотрудниками американских, британских и австралийских спецслужб, а также их неназванных (и, возможно, вообще никогда не существовавших) российских источников.
Очевидно, что все это "российское досье" на Трампа, его создание и продвижение — одна большая специальная операция, направленная на снятие с должности законно избранного президента, то есть, если говорить юридическим языком, попытка мятежа или государственного переворота, совершенная частью политического и силового истеблишмента США при поддержке иностранных граждан, связанных с зарубежными (конкретно британскими) спецслужбами.
До недавнего времени казалось, что им это сойдет с рук, но, оказывается, вот уже несколько месяцев генеральный прокурор (ставленник Трампа, который приложил все усилия для того, чтобы похоронить дело о "российском заговоре") ведет расследование против сотрудников ЦРУ и ФБР, участвовавших в подготовке и продвижении "российского досье", а также в возможной слежке за кандидатом Трампом и его избирательным штабом. Американские СМИ, в частности Washington Post, узнали о происходящем благодаря тому, что Барр привлек самого Трампа к переговорам с британскими и австралийскими официальными лицами — с целью содействия расследованию в этих странах, и, скорее всего, уже от них информация попала к журналистам.
Если у "силовиков Трампа" есть доказательства заговора против президента, этого будет достаточно для самого масштабного политического процесса в истории США. Причем за решеткой могут оказаться как высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР, так и их заказчики из руководства Демократической партии. Практика процессов над американской мафией показывает, что для массовой "посадки" достаточно найти одно-единственное слабое звено — участника группы, который согласится дать показания в обмен на снисхождение.
Логично, что ликвидировать или хоть как-то минимизировать такой риск можно было, только срочно создав "из ничего" повод для начала процедуры импичмента.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:45РИА Новости
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
Более того, в сфере интересов американских следователей оказались не только сами участники попытки госпереворота с помощью фейкового "русского досье", но и скелеты в шкафах главных политиков-демократов. Huffington Post сообщает, что "за последние недели десятки действующих и бывших чиновников Госдепартамента были опрошены в связи с электронными письмами, которые они отправили несколько лет назад на личный адрес (подразумевается личный почтовый сервер. — Прим. ред.) Хиллари Клинтон". Это означает, что Трамп, вероятно, вернулся к скандалу о нарушениях секретности, которые имели место во время работы Хиллари Клинтон на должности госсекретаря и которые сильно навредили ей во время избирательной кампании 2016 года.
Несмотря на то что одним из лозунгов республиканцев в 2016 году был лозунг "Посади ее! (в смысле "посади в тюрьму Клинтон!" — Прим. ред.)", президент США до сих пор отказывался от столь радикальных действий. Возможно, соблюдая какие-то негласные договоренности о взаимной сдержанности с демократами. Вполне вероятно, что таковые больше не действуют.
Здание Капитолия в Вашингтоне
30 сентября, 23:34РИА Новости
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Если так будет продолжаться, то следующие двенадцать месяцев имеют неплохие шансы стать периодом небывалого по интенсивности политического кризиса в Штатах. На "скамье подсудимых" в сенате США в рамках импичмента может оказаться президент страны, а в это же время на обычных скамьях подсудимых в судах могут оказаться высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР, а также наиболее влиятельные политики Демократической партии.
Политическая борьба превратится в игру "кто кого пересажает первым". Впрочем, есть шанс, что даже столь жесткое столкновение не выявит победителя, и тогда нельзя исключать, что конфронтация из залов судов действительно выйдет на улицы и власть возьмет не тот, у кого лучше "выстреливают" хештэги в соцсетях, а тот, у кого лучше стреляют сторонники.
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Дональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Взамен прогнозам о крахе доллара появляются прогнозы о гражданской войне в США? Ну, ну ..
2 октября, 10:31
ggosp2001
841003
Автор как обычно выдаёт желаемое за действительное. В истории США ни разу не было импичментов президенту? Никсона забыли? А Кеннеди вон вообще убили? И что, США рухнули?
2 октября, 10:31
Будущее Страны
731004
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