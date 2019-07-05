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РИА Новости

Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Jim BourgРасстановка бронемашин "Брэдли" накануне военного парада в Вашингтоне. 3 июля 2019
Расстановка бронемашин Брэдли накануне военного парада в Вашингтоне. 3 июля 2019
© REUTERS / Jim Bourg
Иван Данилов
Иван Данилов
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Каждый военный парад в Москве традиционно вызывал у наших западных оппонентов и ксенопатриотов из некоторых российских СМИ абсолютно одинаковую презрительную реакцию. Читатель и сам без труда вспомнит все клише, которые используются в этих случаях: начиная от обвинений в "победобесии" и заканчивая разговорами про "ржавые танки" и "нелетающие ракеты". Безусловно, ни один парад не обходится без обязательной критики того, что Россия вообще смеет гордиться Победой, которая "была еще в прошлом веке", а также рассказами о том, что только "банановые диктатуры" проводят парады, "бряцают оружием на площадях" и вообще увлекаются милитаризмом, вовлекая в "военное шоу" невинную молодежь.
Ирония судьбы: президент США Дональд Трамп решил провести масштабный военный парад в Вашингтоне, посвятив его празднованию Дня независимости США 4 июля, причем ирония ситуации проявляется даже в мелочах. Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.
Для того чтобы шоу было красочным, в Вашингтоне установлены огромные экраны и, как написал Дональд Трамп в своем твиттере, "это шоу вы запомните на всю жизнь!"
The New York Times — главное печатное издание США — в красках описывает предстоящий праздник разнузданного милитаризма:
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
4 июля, 06:53
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
"Аудитория выступления господина Трампа будет состоять из тысяч военнослужащих, собранных Белым домом для создания телевизионной картинки, когда главнокомандующий страны окружен силами, которые он возглавляет. Если погодные условия позволят, то будут исполнены традиционные песни для каждого рода войск, их офицеры будут стоять рядом с президентом, и в небе над ними проревет шествие самолетов с участием в том числе (президентского. — Прим. ред.) Air Force 1 и "Голубых ангелов" (пилотажной группы. — Прим. ред.). Сотни гостей, многие из которых были отобраны Национальным комитетом Республиканской партии, будут наблюдать с VIP-трибун, которые возводится рядом с (президентским. — Прим. ред.) подиумом".
Нельзя не отметить, что это празднование предполагает чествование события, которое произошло даже не в прошлом веке, а в довольно далеком от нас 1776 году. Однако столь большая отдаленность причины праздника от сегодняшнего дня не мешает американцам продолжать им гордиться, а вашингтонским политическим лидерам — использовать его для стимулирования патриотических чувств.
Проведение вашингтонского парада в честь Дня независимости США не стоило бы особого внимания, если бы не один важный нюанс: общественная и медийная реакция на это празднование и демонстрацию военной мощи очень наглядно показывает слабость американского общества и политической системы. То, что раньше вызвало бы единение на почве общего патриотизма и консолидацию общества, сейчас становится поводом для политического и общественного конфликта. Америка теряет, точнее, уже потеряла одно из своих самых важных преимуществ: умение сплачиваться, тогда когда речь идет о национальных интересах и продвижении патриотических ценностей. За очень редким исключением (например, во время Вьетнамской войны) американские политики и, тем более, военные исходили из того, что патриотизм и армия — это нечто святое, а все "антимилитаристские" и "антиимперские" лозунги и идеологии использовались исключительно в качестве информационного оружия, которое успешно работало против геополитических противников США.
Внешность не обманчива
4 июля, 16:31
Внешность не обманчива
Штаты выиграли информационную войну против СССР не только за счет Голливуда, "300 сортов колбасы" и условной "жвачки с колой", но еще и за счет того, что части нашего общества было привито презрение к самому понятию "патриотизм". А естественная героизация армии была заменена презрением к ней. Поразительно наблюдать за тем, как это страшное информационное оружие используется внутри самих США для внутриполитических разборок. С точки зрения информационных войн это эквивалент использования боевых отравляющих веществ в гражданской войне — в некотором роде точка невозврата.
Лоуренс Трайб, известный либеральный активист и профессор Гарвардского университета, отреагировал в твиттере на новость MSNBC о том, что "во вторник в Вашингтон прибывают танки в преддверии трамповского празднования 4 июля", шокирующим сравнением: "Сходство с преддверием (инцидента. — Прим. ред.) на площади Тяньаньмэнь является пугающим".
Самые разные СМИ, от новостных до деловых, от The New York Times до Bloomberg, пишут о том, что парад — это плохо, ужасно, империалистично, политизированно и очень дорого (при том, что парад по самым смелым оценкам стоит всего один миллион долларов, а бюджет Пентагона составляет более 700 миллиардов долларов).
Журналисты вдруг вспомнили о таких вещах, как сдержанность и умеренность, которые якобы очень к лицу великой державе, и пользуются случаем подчеркнуть, что сами американцы (в основном молодежь и сторонники Демократической партии) не считают США такой уж великой страной. Трампу даже предъявляют претензию в том, что он захотел провести парад после визита во Францию, во время которого он был поражен размахом и грандиозностью французского парада в честь взятия Бастилии.
Бронемашины Брэдли, установленные у подножия сцены на Национальной аллее в Вашингтоне
4 июля, 02:27
Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
Президента США обвиняют в милитаризации американской политики, что смотрится особенно смешно на фоне "художеств" его предшественников в Ливии, Сирии или Ираке, что, впрочем, не отменяет вероятности того, что Трамп действительно пытается использовать парад в качестве инструмента психологической "накачки" американского общества в преддверии возможного военного столкновения с Ираном.
Однако если раскол в американском обществе и элите будет углубляться дальше, то скоро вполне может выясниться, что Трамп готовился не к той войне: если почитать, что пишут его сторонники и противники в соцсетях, и прочувствовать тот уровень взаимной ненависти, который испытывают друг к другу столь непохожие половины американского народа, то невозможно отделаться от мысли о том, что следующая американская война будет не империалистической, а гражданской.
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Дональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
О, в Америке убивают культ патриотизма! Т.е. подтексте - у нас он есть и крепок. А что делают наши власти? У нас четко разделилась любовь к Родине и к Государству, а всякие ВЦИОМы и Левады пытаясь выполнить госзаказ, всячески объединяют эти понятия. Государство смешало средний и бедный класс с грязью, существует исключительно для собственного обогащения (из последнего - новость про главу Автодора). Остается любить исключительно Родину, но это далеко не патриотизм в полном объеме.
5 июля, 10:32
Sergey Veretennikov
11010215
Трамп все чаще копирует Россию... Тока с ржавыми танками перебор... Выставил США на посмешище.
5 июля, 09:41
Клоун на троне
440003
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