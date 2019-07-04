Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.

Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина. Стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там представят два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в американском Министерстве обороны ответили: "Белый дом попросил именно их".

"Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На празднике выступит Дональд Трамп. Ожидается, что его речь будет посвящена "военной мощи США". Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский "борт номер один".

Еще с 2017 года Трамп вынашивает идею демонстрации военной техники. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.

Сначала американский президент планировал провести масштабный парад с военной техникой 4 июля прошлого года, потом в День ветеранов, 11 ноября. Но тогда власти города потребовали за проведение почти 22 миллиона долларов. Из-за этого мероприятие решили провести в нынешнем году.

Так, по данным CNN, участие военной техники обойдется менее чем в миллион долларов, однако и парада как такового не будет. Кроме того, в эту сумму не входят убытки авиакомпаний, которые перенесли около сотни рейсов из-за закрытия аэропорта Вашингтона.