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РИА Новости

Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

06:53
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© РИА Новости / Михаил ТургиевБронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Бронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, хорошо видна ржавчина. Стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там представят два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.
На вопрос, почему всего будет только шесть таких машин и отнюдь не новых, в американском Министерстве обороны ответили: "Белый дом попросил именно их".

"Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На празднике выступит Дональд Трамп. Ожидается, что его речь будет посвящена "военной мощи США". Во время его выступления над центром Вашингтона должны будут пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новейший истребитель F-35 и президентский "борт номер один".
Бронемашины Брэдли, установленные у подножия сцены на Национальной аллее в Вашингтоне
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Еще с 2017 года Трамп вынашивает идею демонстрации военной техники. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.
Сначала американский президент планировал провести масштабный парад с военной техникой 4 июля прошлого года, потом в День ветеранов, 11 ноября. Но тогда власти города потребовали за проведение почти 22 миллиона долларов. Из-за этого мероприятие решили провести в нынешнем году.
Так, по данным CNN, участие военной техники обойдется менее чем в миллион долларов, однако и парада как такового не будет. Кроме того, в эту сумму не входят убытки авиакомпаний, которые перенесли около сотни рейсов из-за закрытия аэропорта Вашингтона.
На этом фоне многие противники Трампа уже обвинили его в отходе от традиций празднования Дня независимости и саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.
Американский танк M1A2 Abrams во время учений
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Военный эксперт: с танками Abrams справлялись даже "босоногие повстанцы"США вложат около $6 млрд в модернизацию танка M-1 Abrams, заявил американский президент Дональд Трамп. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык, боевое применение этих танков на Ближнем Востоке оказалось не слишком удачным.
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Министерство обороны СШАВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно, а зачем понты нужны? Железо ржавеет - это естественно. Хотя видимо лучше показывать внешнюю красоту без внутреннего содержания?
4 июля, 07:57
Василий Васильев
47311058
Видно тебя гордость берет за наши крашенные автозаки
4 июля, 09:10
Александр Кулаков
45201049
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