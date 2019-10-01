Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

ЛОНДОН, 1 окт — РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и его супруга Меган подали в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший частное письмо герцогини Сассекской, и его издателя Associated Newspapers.

"Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику. Мы считаем ее краеугольным камнем демократии, а в нынешней мировой ситуации — на всех уровнях — мы нуждаемся в ответственных СМИ как никогда. К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях — и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", — говорится в официальном заявлении принца Гарри.

"Людям дорого стоит эта безжалостная пропаганда, особенно когда это ложь и злые домыслы, и хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит — многие из вас могут это понять, — я не могу описать, насколько это больно", — подчеркнул герцог Сассекский.

Он вспомнил свою мать, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе из-за преследования папарацци. "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", — отмечает принц.

По его мнению, публикация личного письма герцогини таблоидом — способ манипулировать читательским мнением. Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.

"До сих пор мы не имели возможности исправить постоянное искажение информации. Средства массовой информации, о которых идет речь, знали об этом и пользовались этим на ежедневной и часто ежечасной основе. Именно по данной причине мы решили подать в суд, процесс занял много месяцев", — отмечает принц.

"Я был свидетелем ее (Меган. — Прим. ред.) тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать шло бы вразрез со всем, во что мы верим", — отметил герцог Сассекский.

Компенсация от Mail on Sunday в случае победы в суде будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.