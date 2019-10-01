"Оппозиционная платформа" оценила согласование "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия " Оппозиционная платформа - За жизнь" считает согласование "формулы Штайнмайера" в Минске демонстрацией политической воли по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в заявлении политсилы, опубликованном на странице в Украинская партия " Оппозиционная платформа - За жизнь" считает согласование "формулы Штайнмайера" в Минске демонстрацией политической воли по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в заявлении политсилы, опубликованном на странице в Facebook

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Согласование политической "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта - это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе... Как последовательный сторонник мирного урегулирования, "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует соглашения, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта", - говорится в заявлении.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В партии рассчитывают, что настрой на диалог и поиск компромисса, которые демонстрирует президент Украины Владимир Зеленский, позволят сблизить позиции и по другим дискуссионным вопросам.

"Рассчитываем на сохранение настроя на результат и в работе Трехсторонней контактной группы, и в рамках нормандского формата", - заявили в партии.

"Верховная рада обязана начать содержательную работу над законопроектами, предусмотренными минскими соглашениями", - добавили в партии.