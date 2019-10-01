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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" оценила согласование "формулы Штайнмайера"

22:11 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Медведчук. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия " Оппозиционная платформа - За жизнь" считает согласование "формулы Штайнмайера" в Минске демонстрацией политической воли по мирному урегулированию в Донбассе, говорится в заявлении политсилы, опубликованном на странице в Facebook.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
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"Согласование политической "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта - это большой шаг к миру и демонстрация решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе... Как последовательный сторонник мирного урегулирования, "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует соглашения, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта", - говорится в заявлении.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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В партии рассчитывают, что настрой на диалог и поиск компромисса, которые демонстрирует президент Украины Владимир Зеленский, позволят сблизить позиции и по другим дискуссионным вопросам.
"Рассчитываем на сохранение настроя на результат и в работе Трехсторонней контактной группы, и в рамках нормандского формата", - заявили в партии.
"Верховная рада обязана начать содержательную работу над законопроектами, предусмотренными минскими соглашениями", - добавили в партии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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"Формула Штайнмайера"Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРВиктор МедведчукДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерВ мире
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