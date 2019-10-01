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РИА Новости

В Совфеде назвали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" общим успехом

22:03 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал подписание Киевом "формулы Штайнмайера" победой здравого смысла и общим успехом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
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"Подписанная сегодня всеми участниками процесса "формула Штайнмайера" - это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла и это общий успех. Но прежде всего тех, кто ждёт разрешения конфликта, а это жители Юго-Востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Парламентарий призвал не делить этот успех на "наш" и "не наш", тем самым провоцируя срыв налаживающегося процесса. "Националисты в Киеве уже пошли вперёд. Не надо им помогать", - подчеркнул он.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРФранк-Вальтер ШтайнмайерСовет Федерации РФКонстантин КосачевУкраинаВ мире
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