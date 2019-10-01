В Совфеде назвали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" общим успехом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал подписание Киевом "формулы Штайнмайера" победой здравого смысла и общим успехом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Подписанная сегодня всеми участниками процесса "формула Штайнмайера" - это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла и это общий успех. Но прежде всего тех, кто ждёт разрешения конфликта, а это жители Юго-Востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает", - написал Косачев на своей странице в Facebook

Парламентарий призвал не делить этот успех на "наш" и "не наш", тем самым провоцируя срыв налаживающегося процесса. "Националисты в Киеве уже пошли вперёд. Не надо им помогать", - подчеркнул он.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.