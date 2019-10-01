В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. ГИБДД Петербурга проводит проверку по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на народного артиста Михаила Боярского, сообщил источник в ГИБДД региона.

"ГИБДД начнет проводить проверку после публикаций в СМИ, где утверждается, что Михаил Боярский нарушил правила парковки. В ходе проверки будет уточнено, когда был зафиксирован данный факт, ведь на размещённых изображениях нет даты и времени, а также будет установлено, кто был за рулем автомобиля", - рассказал собеседник агентства.

Получить комментарий от самого Михаила Боярского РИА Новости пока не удалось.

Ранее в интернете и СМИ появились снимки и видеоролик, на которых видно, как автомобиль Mercedes паркуется на встречной полосе, выделенной для пассажирского транспорта, на перекрёстке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и из него выходит человек, похожий на Михаила Боярского.