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РИА Новости

В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки

21:44 01.10.2019 (обновлено: 23:00 01.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Михаил Боярский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. ГИБДД Петербурга проводит проверку по факту публикации в СМИ видеоролика, на котором видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на народного артиста Михаила Боярского, сообщил источник в ГИБДД региона.
"ГИБДД начнет проводить проверку после публикаций в СМИ, где утверждается, что Михаил Боярский нарушил правила парковки. В ходе проверки будет уточнено, когда был зафиксирован данный факт, ведь на размещённых изображениях нет даты и времени, а также будет установлено, кто был за рулем автомобиля", - рассказал собеседник агентства.
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Получить комментарий от самого Михаила Боярского РИА Новости пока не удалось.
Ранее в интернете и СМИ появились снимки и видеоролик, на которых видно, как автомобиль Mercedes паркуется на встречной полосе, выделенной для пассажирского транспорта, на перекрёстке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и из него выходит человек, похожий на Михаила Боярского.
В региональном управлении ГИБДД уточнили, так как данный инцидент был заснят не на специальное техническое средство видеорегистрации, аккредитованное в инспекции, то ответственность за правонарушение лежит на водителе, который управлял автомобилем в момент его совершения, а не владельце автомашины.
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Михаил БоярскийГИБДД МВД РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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Naum Vygodsky
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