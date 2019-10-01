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РИА Новости

Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"

21:17 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу приведет к снятию санкций с России.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
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"Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ... Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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