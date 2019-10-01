Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу приведет к снятию санкций с России.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ... Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.