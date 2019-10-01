В ДНР отметили необходимость серьезной проработки закона о статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что закон об особом статусе Донбасса, принятый Киевом еще в 2015 году, потребует серьезной работы и внесения правок.

Контактная группа во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

По слова Никоноровой, "полноценная реализация данной формулы возможна только при наличии конституционного фундамента в виде изменений в основной закон Украины", закрепляющих за Донбассом особый статус.

"Параллельно с работой над имплементацией "формулы Штайнмайера" украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы. Во-вторых, предстоит серьезная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был еще в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая формальная статья, но по факту он не действовал ни дня", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что в двух статьях закона содержатся нормы, на которых настаивает ДНР. "Это закрепление статуса русского языка, особый экономический режим, своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты", - добавила Никонорова. Она подчеркнула, что ДНР настаивает на согласовании с республиками всех шагов Киева в отношении Донбасса.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.