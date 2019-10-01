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РИА Новости

В ДНР отметили необходимость серьезной проработки закона о статусе Донбасса

21:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что закон об особом статусе Донбасса, принятый Киевом еще в 2015 году, потребует серьезной работы и внесения правок.
Контактная группа во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Вчера, 19:34РИА Новости
Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог
По слова Никоноровой, "полноценная реализация данной формулы возможна только при наличии конституционного фундамента в виде изменений в основной закон Украины", закрепляющих за Донбассом особый статус.
"Параллельно с работой над имплементацией "формулы Штайнмайера" украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы. Во-вторых, предстоит серьезная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был еще в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая формальная статья, но по факту он не действовал ни дня", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что в двух статьях закона содержатся нормы, на которых настаивает ДНР. "Это закрепление статуса русского языка, особый экономический режим, своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты", - добавила Никонорова. Она подчеркнула, что ДНР настаивает на согласовании с республиками всех шагов Киева в отношении Донбасса.
Представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Вчера, 20:41РИА Новости
В ЛНР прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийМинскУкраинаВ мире
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