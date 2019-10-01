Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Националисты проводят митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за согласования "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".
Акция у офиса президента пока малочисленная. Митингующие держат в руках флаги националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и большую вывеску с надписью "Нет капитуляции!", трансляцию в Facebook ведет издание "Цензор.нет".
Здание офиса президента охраняют силовики.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.