Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Националисты проводят митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за согласования "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".

Акция у офиса президента пока малочисленная. Митингующие держат в руках флаги националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и большую вывеску с надписью "Нет капитуляции!", трансляцию в Facebook ведет издание "Цензор.нет".

Здание офиса президента охраняют силовики.