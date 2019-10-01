Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:19Z
https://ria.ru/20191001/1559334886.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/34/1556313499_0:323:2980:1999_1036x0_80_0_0_bcc6dbcecfe27346e8e2d3288b099e1c.jpg
РИА Новости

Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

20:47 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
2722
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Националисты проводят митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за согласования "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера".
Акция у офиса президента пока малочисленная. Митингующие держат в руках флаги националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и большую вывеску с надписью "Нет капитуляции!", трансляцию в Facebook ведет издание "Цензор.нет".
Здание офиса президента охраняют силовики.
Председатели парламентов ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка на встрече в Луганске
Вчера, 20:36РИА Новости
В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
2470269
Обсудить 2
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева
РИА
Новости
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении уволил и лишил всех государственных наград главу МВД
Михаил Боярский
В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
Лента новостейМолния