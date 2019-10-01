Опубликованы кадры последствий урагана "Мортимер" в Петербурге

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.

Ранее синоптики предупредили, что на Северную столицу надвигается ураган. До этого от природной стихии пострадали Западная и Центральная Европа.

"Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу", отмечается в сообщении в одной из групп "ВКонтакте".