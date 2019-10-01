Неделя безопасности детей на дорогах прошла в российских регионах

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Неделя обеспечения безопасности детей на дорогах прошла в конце сентября во всех регионах России. Мероприятие четвертый год подряд проводит Госавтоинспекция МВД России во взаимодействии с Минпросвещения России.

"Состояние аварийности с участием несовершеннолетних по-прежнему остается острой проблемой. На фоне общей тенденции к снижению количества дорожно-транспортных происшествий отмечается увеличение количества ДТП с участием детей, в том числе, детей-пассажиров. За восемь месяцев этого года на 0,1% (13210) возросло количество ДТП с участием детей и на 0,4% (14464) – число раненых в них детей, при этом число погибших снизилось на 13,4% (380)", - привели в Госавтоинспекции слова заместителя начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД полковника полиции Сергея Хранцкевича.

По данным российской Госавтоинспекции, практически в половине дорожно-транспортных происшествий с участием детей они были пассажирами транспортных средств. Каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода. Каждое десятое ДТП произошло с детьми-велосипедистами.

В рамках Всероссийской недели детской дорожной безопасности по инициативе автоинспекторов и педагогов в школах всех регионов страны состоялись родительские собрания, на которых особое внимание было уделено разъяснению правил использования детских удерживающих устройств в салоне автомобиля. На открытых уроках, подготовленных для учащихся, ребятам рассказали о том, как правильно использовать светововзращающие элементы, разобрали опасные дорожные ситуации и правила поведения вблизи проезжей части.

Помимо тематических занятий и открытых уроков, в школах были организованы флешмобы и конкурсы по безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции отметили, что к мероприятиям в рамках Недели безопасности активный интерес проявили представители региональных и муниципальных властей, органов местного самоуправления, родительских комитетов, молодежных, студенческих и волонтерских организаций.