В ОБСЕ почтили память убитого год назад саудовского журналиста Хашукджи

ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник почтил память убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.

"В этот день, годовщину убийства Джамаля Хашукджи, мы вспоминаем всех остальных недавно убитых журналистов, в том числе в регионе ОБСЕ. Распространение насилия против журналистов по всем умирю - угроза нашим демократическим ценностям", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.