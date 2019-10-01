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РИА Новости

В ОБСЕ почтили память убитого год назад саудовского журналиста Хашукджи

20:19 01.10.2019
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
ВЕНА, 1 окт - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник почтил память убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.
"В этот день, годовщину убийства Джамаля Хашукджи, мы вспоминаем всех остальных недавно убитых журналистов, в том числе в регионе ОБСЕ. Распространение насилия против журналистов по всем умирю - угроза нашим демократическим ценностям", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
19 июня, 13:07РИА Новости
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
24 октября 2018, 23:24РИА Новости
Убитый журналист Хашукджи: критик власти и друг бен Ладена
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиОБСЕСаудовская АравияСтамбулСШАВ мире
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