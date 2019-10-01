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РИА Новости

На Адмиралтейских верфях начали резку металла для третьего траулера РРПК

20:03 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Церемония начала резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется, что киль судна из серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании будет заложен на стапеле в июне следующего года. Ввод траулера в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года. Старт резке металла дал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

Церемония начала резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется, что киль судна из серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании будет заложен на стапеле в июне следующего года. Ввод траулера в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года. Старт резке металла дал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.
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Церемония начала резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется, что киль судна из серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании будет заложен на стапеле в июне следующего года. Ввод траулера в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года. Старт резке металла дал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей ДаничевВсего Адмиралтейскими верфями будет построено 10 современных траулеров. Серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.
Всего Адмиралтейскими верфями будет построено 10 современных траулеров. Серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.
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Всего Адмиралтейскими верфями будет построено 10 современных траулеров. Серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик", — сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).

Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик, - сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).
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"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик", — сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

"Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком. Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять", — отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.

 Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком. Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять, - отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.
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"Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком. Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять", — отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Общий объем инвестиций в строительство серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании составит более 65 миллиардов рублей.

Общий объем инвестиций в строительство серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании составит более 65 миллиардов рублей.
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Общий объем инвестиций в строительство серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании составит более 65 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев В настоящее время на стапеле практически сформирован корпус первого судна, высокая степень готовности второго. Спуск первой пары судов на воду запланирован на весну 2020 года.
Сборка на стапеле второго большого морозильного траулера проекта СТ-192 на АО “Адмиралтейские верфи” в Санкт-Петербурге.
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В настоящее время на стапеле практически сформирован корпус первого судна, высокая степень готовности второго. Спуск первой пары судов на воду запланирован на весну 2020 года.
© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Новые траулеры рассчитаны на вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний. Суда будут оборудованы фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Новые траулеры рассчитаны на вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний. Суда будут оборудованы фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего, филе минтая и сурими.
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Новые траулеры рассчитаны на вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний. Суда будут оборудованы фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Адмиралтейские верфиЭкономика
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