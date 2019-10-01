На Адмиралтейских верфях начали резку металла для третьего траулера РРПК

Церемония начала резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется, что киль судна из серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании будет заложен на стапеле в июне следующего года. Ввод траулера в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года. Старт резке металла дал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.
Церемония начала резки металла на третий большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется, что киль судна из серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании будет заложен на стапеле в июне следующего года. Ввод траулера в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года. Старт резке металла дал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.
"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик", — сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).
"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик", — сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).
"Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком. Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять", — отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.
"Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком. Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять", — отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов.
Общий объем инвестиций в строительство серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании составит более 65 миллиардов рублей.
Общий объем инвестиций в строительство серии супертраулеров для Русской рыбопромышленной компании составит более 65 миллиардов рублей.
Новые траулеры рассчитаны на вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний. Суда будут оборудованы фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.
Новые траулеры рассчитаны на вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний. Суда будут оборудованы фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.