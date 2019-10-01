На Адмиралтейских верфях начали резку металла для третьего траулера РРПК

"Этот траулер будет заложен сразу же после спуска в мае 2020 года второго траулера. Серия траулеров на Адмиралтейских верфях продолжает строиться. Для нас это достаточно знаковое событие. Работы по третьему траулеру запущены в сроки согласно заключённому контракту... Это высокотехнологичные суда, которые ждёт наш заказчик", — сказал на церемонии генеральный директор верфей Александр Бузаков (на фото справа).