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РИА Новости

Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Джулиани

19:47 01.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не созванивался с адвокатом президента США Руди Джулиани.
Джулиани, по словам автора анонимной жалобы, вызванной разговором глав Украины и США, играл ключевую роль в реализации приписываемых американскими демократами президенту Дональду Трампу пожеланий дискредитировать своего вероятного политического оппонента Джо Байдена, бывшего вице-президента США.
"Я никогда не встречался с Руди Джулиани и не созванивался с ним", - заявил Зеленский в ходе брифинга.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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Вчера, 17:54РИА Новости
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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
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Хантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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