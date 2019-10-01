Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Джулиани

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не созванивался с адвокатом президента США Руди Джулиани.

Джулиани, по словам автора анонимной жалобы, вызванной разговором глав Украины и США, играл ключевую роль в реализации приписываемых американскими демократами президенту Дональду Трампу пожеланий дискредитировать своего вероятного политического оппонента Джо Байдена, бывшего вице-президента США.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани и не созванивался с ним", - заявил Зеленский в ходе брифинга.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.