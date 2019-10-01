Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, заявил Зеленский

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Верховная рада Украины разработает новый закон об особом статусе Донбасса, он пройдет публичное обсуждение, в нем не будет капитуляции, заявил во вторник на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.
"Закон об особом статусе Донбасса действует, вы знаете что он есть, он действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Какой? Будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия, именно поэтому нет и не будет никакой капитуляции", - заявил Зеленский, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом он уточнил, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины. "Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - подчеркнул Зеленский.