Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, заявил Зеленский

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Верховная рада Украины разработает новый закон об особом статусе Донбасса, он пройдет публичное обсуждение, в нем не будет капитуляции, заявил во вторник на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.

При этом он уточнил, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины. "Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - подчеркнул Зеленский.