В Волгограде арестовали пранкеров, "проверявших" документы у прохожих

ВОЛГОГРАД, 1 окт — РИА Новости. Двух блогеров, которые ради лайков в интернете переоделись в полицейскую форму и "проверяли" документы у прохожих в Волгограде, арестовали на десять суток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, снятое, как они сами себя называют, двумя пранкерами. Они в форме полицейских проверяют документы у прохожих, ругаются матом, а также предлагают пройти личный досмотр. Как сообщает ГУ МВД, участниками видео оказались жители Волгограда 24 и 26 лет. По информации полиции, видео молодые люди сняли и разместили в интернете для увеличения числа подписчиков и лайков.

"Первого октября 2019 года судом Центрального района Волгограда они признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), им назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому", — сообщили в полиции.