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РИА Новости

В Волгограде арестовали пранкеров, "проверявших" документы у прохожих

18:50 01.10.2019 (обновлено: 20:26 01.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 окт — РИА Новости. Двух блогеров, которые ради лайков в интернете переоделись в полицейскую форму и "проверяли" документы у прохожих в Волгограде, арестовали на десять суток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, снятое, как они сами себя называют, двумя пранкерами. Они в форме полицейских проверяют документы у прохожих, ругаются матом, а также предлагают пройти личный досмотр. Как сообщает ГУ МВД, участниками видео оказались жители Волгограда 24 и 26 лет. По информации полиции, видео молодые люди сняли и разместили в интернете для увеличения числа подписчиков и лайков.
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"Первого октября 2019 года судом Центрального района Волгограда они признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), им назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому", — сообщили в полиции.
Кроме того, по информации ведомства, мировой суд оштрафовал каждого на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.
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МВД РФВолгоградРоссияПроисшествия
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