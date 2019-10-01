Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ополченцами ДНР и украинскими силовиками по формуле "25 на 25". 2014 год . Архивное фото

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ополченцами ДНР и украинскими силовиками по формуле "25 на 25". 2014 год

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Киев и Донбасс на заседании в Минске во вторник не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"И сегодняшняя встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого республиками конкретного результата. Договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенные в списки для обмена Киевом, до сих пор не решены", - сказала Кобцева.

По ее мнению, такой подход Киева не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".