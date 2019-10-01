Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Киев и Донбасс на заседании в Минске во вторник не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
"И сегодняшняя встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого республиками конкретного результата. Договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенные в списки для обмена Киевом, до сих пор не решены", - сказала Кобцева.
По ее мнению, такой подход Киева не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".
"Киев вновь за прошедшие две недели не сделал по данному вопросу ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе, в кругу семьи. Вместо этого они вынуждены еще томиться в местах заключения, ожидая освобождения", - добавила представитель ЛНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru