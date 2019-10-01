Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду на то, что театр "Ленком" будет назван в честь Марка Захарова.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в стенах родного театра во вторник. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, церемония длилась почти четыре часа.

"Увы, сегодня мы простились с Марком Анатольевичем. Он, бесспорно, был лучшим театральным режиссером нашей страны, и в годы его руководства "Ленкомом" – а это 46 лет – театр процветал. Я надеюсь, теперь театр будет назван в честь Марка Захарова – это будет справедливо и заслужено", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Директор театра Марк Варшавер ранее сообщил РИА Новости, что "Ленком" обратится с просьбой к властям Москвы о присвоении театру имени Захарова. В пресс-службе столичного департамента культуры РИА Новости сообщили, что вопрос присвоения театру имени режиссера пока не обсуждается, так как сначала нужно проститься с великим мастером.