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РИА Новости

Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"

17:45 01.10.2019 (обновлено: 18:22 01.10.2019)
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкЖитель ДНР с флагом
Житель ДНР с флагом
© РИА Новости / Дэн Леви
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Житель ДНР с флагом. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил РИА Новости информированный источник на переговорах в Минске.
"Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ", — сообщил собеседник агентства.
Эту информацию РИА Новости подтвердил информированный источник в Москве.
"Есть такая информация, вроде бы подписали, да", — заявил собеседник агентства, добавив, что детали позднее озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания 18 сентября сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о своем согласии с тем, что "закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения" ОБСЕ.
Глава МИД подчеркнул, что доступ к выборам должны иметь все украинские партии и СМИ. Он также напомнил о позиции президента Владимира Зеленского, которая заключается в том, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала должны быть созданы условия.
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