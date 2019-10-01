Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил РИА Новости информированный источник на переговорах в Минске.

"Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ", — сообщил собеседник агентства.

Эту информацию РИА Новости подтвердил информированный источник в Москве.

"Есть такая информация, вроде бы подписали, да", — заявил собеседник агентства, добавив, что детали позднее озвучит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания 18 сентября сообщил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о своем согласии с тем, что "закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения" ОБСЕ.