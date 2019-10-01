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РИА Новости

Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани

17:25 01.10.2019 (обновлено: 17:26 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Ирана Хасану Роухани обсудить двусторонние отношения, ситуацию вокруг СВПД и положение в Сирии.
"Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин на встрече с Роухани в Ереване после саммита ЕАЭС.
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Российский лидер отметил, что президенты двух стран проводят встречи регулярно, но, учитывая динамику ситуации в регионе, а также двусторонние связи, "всегда есть о чем поговорить и что обсудить".
"Я с удовлетворением констатирую, что идет совместная работа по присоединению Ирана к работе Евразийского экономического союза. Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации", - сказал Путин.
Роухани, в свою очередь, отметил: "К счастью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет о чем поговорить". Он добавил, что на протяжении многих лет истории отношений России и Ирана стороны "достигли беспрецедентного уровня искренности".
Роухани уточнил, что планирует обсудить с Путиным международные вопросы, а также проблематику двусторонних отношений. "Обе наши страны находятся в чувствительном регионе и, к сожалению, в последние недели мы видим негативные проявления здесь. И где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - добавил Роухани.
Позднее, отвечая на вопрос о том, планируют ли президенты двух стран обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
06:10РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Ирана
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиЕвразийский экономический союзВладимир ПутинВ мире
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