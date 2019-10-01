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РИА Новости

Безос возглавил список богатейших людей Америки

17:08 01.10.2019
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© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил ежегодный список 400 богатейших американцев, сообщает журнал Forbes.
Издание оценило состояние Безоса в 114 миллиардов долларов, по сравнению со 160 миллиардами в прошлом году. "Потери" бизнесмена связаны с окончанием бракоразводного процесса с его женой Маккензи, который, как отмечает издание, вошел в историю как "самый дорогой развод в мире". Бывшая жена бизнесмена получила четвертую часть его доли в Amazon.
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
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Полный список 400 богатейших американцев будет опубликован на сайте Forbes в среду 2 октября.
В марте Джефф Безос второй раз подряд занял лидирующую позицию в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, составленном журналом Forbes, за год увеличив свое состояние на 19 миллиардов долларов. Журнал оценил его состояние в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.
Михаил Гуцериев
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Джефф БезосСШАЭкономика
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