Безос возглавил список богатейших людей Америки

Издание оценило состояние Безоса в 114 миллиардов долларов, по сравнению со 160 миллиардами в прошлом году. "Потери" бизнесмена связаны с окончанием бракоразводного процесса с его женой Маккензи, который, как отмечает издание, вошел в историю как "самый дорогой развод в мире". Бывшая жена бизнесмена получила четвертую часть его доли в Amazon.