"Взбесившаяся" машина на взлетной полосе в США попала на видео

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Чикаго в международном аэропорту О'Хара сотрудник компании American Airlines при помощи погрузчика остановил электромобиль, который вышел из-под контроля вблизи самолета.
Как уточняет New York Post, автомобиль, доставляющий еду на борт самолета, "сбросил" водителя и начал ездить кругами.
Один из сотрудников аэропорта не растерялся и на погрузчике врезался в закружившийся электромобиль, чтобы остановить его.
Аккаунт @breakingavnews в Twitter разместил видео инцидента.
Catering cart loses control at O'Hare International Airport. https://t.co/G1obvxvuxz pic.twitter.com/vV6OsousNN— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 1, 2019
Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и сделал репост видеозаписи.
В American Airlines также отметили действия сотрудника. В авиакомпании уточнили, что никто не пострадал.