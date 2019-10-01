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РИА Новости

"Взбесившаяся" машина на взлетной полосе в США попала на видео

16:38 01.10.2019 (обновлено: 17:29 01.10.2019)
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© Скрин из видео New York PostВзбесившаяся машина на взлетной полосе в США попала на видео
Взбесившаяся машина на взлетной полосе в США попала на видео
© Скрин из видео New York Post
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Чикаго в международном аэропорту О'Хара сотрудник компании American Airlines при помощи погрузчика остановил электромобиль, который вышел из-под контроля вблизи самолета.
Как уточняет New York Post, автомобиль, доставляющий еду на борт самолета, "сбросил" водителя и начал ездить кругами.
Один из сотрудников аэропорта не растерялся и на погрузчике врезался в закружившийся электромобиль, чтобы остановить его.
Аккаунт @breakingavnews в Twitter разместил видео инцидента.
Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и сделал репост видеозаписи.

"Отличная работа, вовремя!" — написал он в Twitter.

В American Airlines также отметили действия сотрудника. В авиакомпании уточнили, что никто не пострадал.
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