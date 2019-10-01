Взбесившаяся машина на взлетной полосе в США попала на видео

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Чикаго в международном аэропорту О'Хара сотрудник компании American Airlines при помощи погрузчика остановил электромобиль, который вышел из-под контроля вблизи самолета.

Как уточняет New York Post , автомобиль, доставляющий еду на борт самолета, "сбросил" водителя и начал ездить кругами.

Один из сотрудников аэропорта не растерялся и на погрузчике врезался в закружившийся электромобиль, чтобы остановить его.

Аккаунт @breakingavnews в Twitter разместил видео инцидента.

Catering cart loses control at O'Hare International Airport. https://t.co/G1obvxvuxz pic.twitter.com/vV6OsousNN — Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 1, 2019

Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и сделал репост видеозаписи.

"Отличная работа, вовремя!" — написал он в Twitter.