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РИА Новости

Омбудсмен попросит проверить больницу в Балашихе после смерти ребенка

16:35 01.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подготовит документы для областного фонда ОМС с просьбой проверить подмосковную Балашихинскую больницу, в которой после операции скончался ребенок.
Ранее в СМИ сообщалось, что ребенок умер в больнице в результате неудачной операции по удалению аппендикса. Росздравнадзор заявил, что проведет проверку больницы.
"Да, ко мне поступило обращение от папы погибшего в больнице Балашихи мальчика с просьбой разобраться в трагедии. Следственный комитет РФ уже проводит проверку по этому факту и даст оценку действиям медицинского персонала. Я же в свою очередь готовлю к отправке все необходимые документы в Московский областной фонд ОМС с просьбой провести проверку качества оказанных услуг", - сообщила Мишонова РИА Новости.
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Ксения МишоноваФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФРосздравнадзорБалашихаМосковская областьПроисшествия
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