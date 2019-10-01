Омбудсмен попросит проверить больницу в Балашихе после смерти ребенка

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подготовит документы для областного фонда ОМС с просьбой проверить подмосковную Балашихинскую больницу, в которой после операции скончался ребенок.

Ранее в СМИ сообщалось, что ребенок умер в больнице в результате неудачной операции по удалению аппендикса. Росздравнадзор заявил, что проведет проверку больницы.

"Да, ко мне поступило обращение от папы погибшего в больнице Балашихи мальчика с просьбой разобраться в трагедии. Следственный комитет РФ уже проводит проверку по этому факту и даст оценку действиям медицинского персонала. Я же в свою очередь готовлю к отправке все необходимые документы в Московский областной фонд ОМС с просьбой провести проверку качества оказанных услуг", - сообщила Мишонова РИА Новости.