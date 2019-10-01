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РИА Новости
Война в Сирии

Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

16:18 01.10.2019 (обновлено: 17:21 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не сможет договориться об этом с США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
"У нас больше нет ни одного дня ожидания. Если мы не достигнем никакого результата (с США), то у нас не останется другого выбора. Мы планируем расселить в зоне шириной 30 километров 2 миллиона сирийских беженцев. Мы пойдем своим собственным путем и уже начали делать некоторые шаги", - сказал Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента в Анкаре.

"Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились... Турция может начать операцию к востоку от Евфрата в любой момент. Это может произойти неожиданно, днем или ночью", - добавил турецкий лидер.

По его словам, турецкие власти провели предварительную работу по поселениям для беженцев, которые они планируют построить в зоне безопасности в Сирии, определили их места, высчитали стоимость.
"Как только мы очистим эту территорию от террористов, начнем работу совместно с международным сообществом", - добавил президент Турции.
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Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
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Война в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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