Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не сможет договориться об этом с США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

"У нас больше нет ни одного дня ожидания. Если мы не достигнем никакого результата (с США), то у нас не останется другого выбора. Мы планируем расселить в зоне шириной 30 километров 2 миллиона сирийских беженцев. Мы пойдем своим собственным путем и уже начали делать некоторые шаги", - сказал Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента в Анкаре.

"Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились... Турция может начать операцию к востоку от Евфрата в любой момент. Это может произойти неожиданно, днем или ночью", - добавил турецкий лидер.

По его словам, турецкие власти провели предварительную работу по поселениям для беженцев, которые они планируют построить в зоне безопасности в Сирии, определили их места, высчитали стоимость.

"Как только мы очистим эту территорию от террористов, начнем работу совместно с международным сообществом", - добавил президент Турции.