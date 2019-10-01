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РИА Новости

Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

15:41 01.10.2019 (обновлено: 17:21 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСаммит ЕАЭС в Ереване
Саммит ЕАЭС в Ереване
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саммит ЕАЭС в Ереване
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Главы государств — членов ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка. Такое заявление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что "заложена основа для обеспечения свободного движения капитала".
Также белорусский лидер добавил, что реализация проекта должна сопровождаться цифровизацией, которая позволит развивать технологии и делать финансовые услуги доступнее.
Разработка документа началась в 2016 году: страны евразийской "пятерки" взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах. Согласно договору ЕАЭС, это должно стать частью глобального процесса интеграции.
Ранее сообщалось, что концепция определит правовые механизмы, ключевые направления инфраструктуры, а также инструменты развития общего финансового рынка.
Евразийский экономический союз работает с 1 января 2015 года. Сначала в него входили Россия, Белоруссия и Казахстан, позже присоединились Армения и Киргизия.
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