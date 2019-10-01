Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Главы государств — членов Главы государств — членов ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка. Такое заявление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что "заложена основа для обеспечения свободного движения капитала".

Также белорусский лидер добавил, что реализация проекта должна сопровождаться цифровизацией, которая позволит развивать технологии и делать финансовые услуги доступнее.

Разработка документа началась в 2016 году: страны евразийской "пятерки" взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах. Согласно договору ЕАЭС, это должно стать частью глобального процесса интеграции.

Ранее сообщалось, что концепция определит правовые механизмы, ключевые направления инфраструктуры, а также инструменты развития общего финансового рынка.