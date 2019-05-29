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РИА Новости

Высший Евразийский экономический совет

Вчера, 00:05
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 6 декабря 2018
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 6 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 6 декабря 2018
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят президенты государств-членов Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года.
Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза.
ВЕЭС утверждает порядок осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени союза, в том числе о заключении с ней международных договоров, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора.
Высший совет утверждает состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), распределяет обязанности между членами коллегии комиссии и прекращает их полномочия.
Назначает председателя коллегии ЕЭК и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, назначает по представлению государств-членов судей Суда союза.
ВЕЭС утверждает бюджет союза и определяет размеры долевых взносов государств-членов.
Высший Евразийский экономический совет также определяет порядок принятия в союз новых членов и прекращения членства в союзе. В его полномочия также входит решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в союз.
Решения и распоряжения ВЕЭС принимаются консенсусом. Решения совета, связанные с прекращением членства государства в союзе, принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в союзе".
Заседания Высшего Евразийского экономического совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или его председателя могут созываться внеочередные заседания ВЕЭС.
Заседания совета проводятся под руководством председателя.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя совета новый член от председательствующего государства-члена осуществляет полномочия председателя в течение оставшегося срока.
В заседаниях ВЕЭС по приглашения председателя могут участвовать члены совета ЕЭК, председатель коллегии ЕЭК и иные приглашенные лица. Список участников и формат заседаний совета определяются его председателем по согласования с членами ВЕЭС.
Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
В 2019 году председательство в Высшем Евразийском экономическом совете приняла Армения.
Заседание ВЕЭС состоится 29 мая 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане по случаю пятилетнего юбилея. Почетным гостем Высшего Евразийского совета станет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Таким образом участники совета выразят признание заслуг первого президента Казахстана в деле евразийской интеграции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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