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РИА Новости
Туризм

Около трех тысяч иностранцев подали заявки на электронную визу в Петербург

15:31 01.10.2019
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкРешетка Екатерининского дворца
Решетка Екатерининского дворца
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Граждане иностранных государств подали около трех тысяч заявлений на выдачу электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
По словам представителя ФСБ Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрия Давиденко, наибольшее количество заявлений на выдачу электронных виз подали граждане Эстонии, Латвии, Литвы, Германии и Польши. Также среди заявителей — граждане Филиппин, Индии, Китая и Тайваня.
Режим электронной визы вводится с 1 октября для посещения Петербурга и Ленинградской области гражданами 53 государств, в том числе всех стран Евросоюза. Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД России по заявлению, которое турист заполнит на сайте министерства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию.
Срок визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.
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