В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В изменениях в организме космонавта Хазза аль-Мансури нет ничего необычного, заявила заведующая лабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина.

Первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури прибыл на МКС на прошлой неделе. Ранее он рассказал, что с его телом произошли изменения: в частности, увеличился размер головы и изменилось обоняние.

По словам специалиста, подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.

"Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает", - объяснила она в интервью радиостанции "Говорит Москва ".

Ларина отметила, что после возвращения на Землю космонавту вновь предстоит испытать необычные ощущения.

"Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия. Он уже вернется как бы уже другим немножко", - рассказала она, отметив, что все вышеперечисленные симптомы являются рядовыми явлениями.