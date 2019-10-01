Российским ученым нужно более точное оборудование, заявил глава РАН

"Мы выступаем за то, чтобы находить средства, может быть, даже за счет какого-то перераспределения в рамках нацпроекта "Наука" для того, чтобы мы обеспечили наших ученых необходимым инструментарием", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Сергеева, даже самые смелые и прорывные научные предположения ученых ничего не стоят, если их невозможно подтвердить или проверить опытно. А подходящего инструментария у российских ученых зачастую не бывает - инструментальную базу сейчас обновляют только у институтов первой категории, причем не всех, а на конкурсной основе, добавил он.