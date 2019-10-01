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РИА Новости

Российским ученым нужно более точное оборудование, заявил глава РАН

15:05 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 июня 2019
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Глава РАН Александр Сергеев допустил перераспределение средств нацпроекта "Наука", чтобы закупить больше высокоточного измерительного оборудования.
"Мы выступаем за то, чтобы находить средства, может быть, даже за счет какого-то перераспределения в рамках нацпроекта "Наука" для того, чтобы мы обеспечили наших ученых необходимым инструментарием", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Сергеева, даже самые смелые и прорывные научные предположения ученых ничего не стоят, если их невозможно подтвердить или проверить опытно. А подходящего инструментария у российских ученых зачастую не бывает - инструментальную базу сейчас обновляют только у институтов первой категории, причем не всех, а на конкурсной основе, добавил он.
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