В Госдуме заявили о необходимости плавного сокращения рабочей недели

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Процесс сокращения рабочей недели должен быть поэтапным и плавным, заявил Процесс сокращения рабочей недели должен быть поэтапным и плавным, заявил RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

"2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов", — пояснил он, добавив, что пока говорить об этом можно "в условном формате".

Депутат отметил, что в сокращении рабочей недели нет катастрофы и трагедии. Он напомнил, что человечество в XX веке дважды решалось на подобные шаги.

"Это не сопровождалось никаким крахом в экономике, а, наоборот, — ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы", — сказал Шеин.

Он также выказал мнение, что такие решения можно принимать только при согласовании с профсоюзами.

Во вторник Минтруд направил в правительство доклад о перспективах "четырехдневки". В ведомстве подчеркнули, что обсудили инициативу с профессиональным сообществом и пришли к выводу, что идея о сокращении рабочей недели имеет как плюсы, так и минусы. В частности, это может привести к увеличению издержек на рабочую силу, но при этом поспособствовать охране здоровья и повышению эффективности труда.