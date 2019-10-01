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РИА Новости

В Госдуме заявили о необходимости плавного сокращения рабочей недели

14:53 01.10.2019 (обновлено: 15:08 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Процесс сокращения рабочей недели должен быть поэтапным и плавным, заявил RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

"2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов", — пояснил он, добавив, что пока говорить об этом можно "в условном формате".

Депутат отметил, что в сокращении рабочей недели нет катастрофы и трагедии. Он напомнил, что человечество в XX веке дважды решалось на подобные шаги.
"Это не сопровождалось никаким крахом в экономике, а, наоборот, — ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы", — сказал Шеин.
Он также выказал мнение, что такие решения можно принимать только при согласовании с профсоюзами.
Во вторник Минтруд направил в правительство доклад о перспективах "четырехдневки". В ведомстве подчеркнули, что обсудили инициативу с профессиональным сообществом и пришли к выводу, что идея о сокращении рабочей недели имеет как плюсы, так и минусы. В частности, это может привести к увеличению издержек на рабочую силу, но при этом поспособствовать охране здоровья и повышению эффективности труда.
Впервые тему сокращенной рабочей недели в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду". Согласно опросу, пока большинство работодателей в России не поддерживают эту инициативу.
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Госдума РФОлег ШеинМоскваОбщество
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