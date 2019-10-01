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РИА Новости

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

11:45 01.10.2019 (обновлено: 15:57 01.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Продолжить дискуссию решили на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам "продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости".

Промежуточные результаты обсуждения

Эксперты сошлись во мнении, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты.
"Сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции", — уточняется в сообщении.
Вместе с тем в Минтруде считают, что переход на "четырехдневку" при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию.
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Эксперты назвали опасные последствия четырехдневной рабочей недели
Кроме того, россияне смогут более гармонично сочетать семейные и производственные обязанности, у них также высвободится время на спорт и культпоходы, прогнозируют в Минтруде.
В ведомстве напомнили, что по Трудовому кодексу работник может претендовать на гибкий график при согласовании с руководством. Таким образом, начало, окончание и продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.
Помимо этого, кодекс не устанавливает минимальный порог продолжительности рабочего времени. Следовательно, возможное нововведение не противоречит уже существующему законодательству.

Четырехдневная рабочая неделя

Впервые тему сокращенной рабочей недели в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда, <…> если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
Согласно опросу, большинство работодателей в России пока не поддерживают эту инициативу.
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Дмитрий МедведевМинистерство труда и социальной защиты РФПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Занимаются всякой ерундой, как бы при деле. Их всех перевести на режим один рабочий день в месяц. Никто не заметит их отсутствия.
1 октября, 11:48
Арсений Понфиленко
136900111
Автор пенсионной реформы и 4-х дневной недели это один и тот же человек или два разных, но в одной голове? 4-х дневная неделя подразумевает избыток рабочей силы, которая образовалась вследствие увеличения пенсионного возраста.
1 октября, 12:53
sizif8
13351307
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