Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Продолжить дискуссию решили на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам "продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости".

Промежуточные результаты обсуждения

Эксперты сошлись во мнении, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты.

"Сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции", — уточняется в сообщении.

Вместе с тем в Минтруде считают, что переход на "четырехдневку" при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию.

Кроме того, россияне смогут более гармонично сочетать семейные и производственные обязанности, у них также высвободится время на спорт и культпоходы, прогнозируют в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по Трудовому кодексу работник может претендовать на гибкий график при согласовании с руководством. Таким образом, начало, окончание и продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.

Помимо этого, кодекс не устанавливает минимальный порог продолжительности рабочего времени. Следовательно, возможное нововведение не противоречит уже существующему законодательству.

Четырехдневная рабочая неделя

Впервые тему сокращенной рабочей недели в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда, <…> если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.